عشرات الضحايا جراء الفيضانات في السودان

أعلنت السلطات السودانية أن الفيضانات والسيول التي اجتاحت عدداً من ولايات البلاد أودت بحياة نحو 52 شخصاً. وتعاني عدد من الولايات سنوياً فيضانات مدمرة، خصوصاً خلال شهري أغسطس وسبتمبر، تسبب خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وقال المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني التابع للشرطة السودانية العميد عبدالجليل عبدالرحيم، إنه منذ بداية الموسم توفى 52 شخصاً وأصيب نحو 25 آخرين في ولايات السودان نتيجة للسيول.

وكشف المسؤول الشرطي عن انهيار 5345 منزلاً كلياً في جميع أنحاء السودان، ونحو 2862 منزلاً شهدت انهياراً جزئياً، إلى جانب تدمير 16 من المرافق العامة و39 متجراً ومخزناً، علاوة على تضرر أراضٍ زراعية غمرتها مياه السيول تقدر مساحتها بـ540 فداناً.