الإمارات تتضامن مع مصر وتعزي في ضحايا احتراق كنيسة

عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتعازيها الصادقة في ضحايا احتراق كنيسة في محافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، وفاة 41 شخصاً في حريق بكنيسة أبوسيفين بإمبابة في محافظة الجيزة.

وأكدت أنه تم الدفع بـ37 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل 55 حالة إلى المستشفيات، لافتة إلى أن بعض الوفيات كانت بسبب التدافع والدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في بيان، إنه تابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بالكنيسة ووجه كل أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمصابين، متقدماً بالتعازي لأسر الضحايا.