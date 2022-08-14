خطر وقوع كارثة في محطة زابوريجيا النووية "يزداد كل يوم"

حذّر رئيس بلدية المدينة التي تقع فيها محطة زابوريجيا من أن خطر وقوع كارثة في المحطة النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية "يزداد كل يوم".

وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تعد الأكبر في أوروبا، منذ الأيام الأولى لغزو اوكرانيا.

وتعرّضت المنشأة للقصف عدة مرات هذا الأسبوع، بينما تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالتصعيد.

وقال رئيس بلدية إنرغودار حيث تقع المحطة دميترو أورلوف لفرانس برس "ما يحصل هناك يعد إرهابا نوويا صريحا وقد ينتهي بشكل لا يمكن التنبؤ به في أي لحظة.. يزداد الخطر كل يوم".

واتهمت كييف موسكو بنشر قوات وأسلحة في المحطة وشن هجمات واستخدام المحطة الذرية درعا لمنع الجنود الأوكرانيين من الرد.

وقال أورلوف إن "الوضع خطير وما يثير القلق أكثر هو عدم وجود أي عملية لخفض التصعيد".