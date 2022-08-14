روسيا تقصف بالصواريخ والمدفعية عشرات المواقع شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا ، اليوم الأحد، أنها قصفت بالصواريخ والمدفعية أهدافا في عشرات الأماكن بشرقي أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الهجمات تركزت في منطقة دونيتسك. وقالت موسكو إنه تمت السيطرة على قرية أودي في منطقة خاركيف المجاورة. وقال الجيش الروسي أيضا إنه دمر مستودع وقود قرب سلوفيانسك.

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية العامة أن هجمات مكثفة وقعت في شرق وجنوب البلاد.

وأشارت إلى أنه في منطقة دونيتسك، تم صد محاولة للقوات الروسية لاختراق سلوفيانسك.

وقالت كييف إن الوضع بشكل عام لم يتغير إلى حد كبير.

في غضون ذلك، قالت القيادة في جمهورية الشيشان إنها سترسل قوات جديدة وكذلك "متطوعين" للقتال في أوكرانيا.

وفي مقطع فيديو يقال إنه من مطار العاصمة الشيشانية غروزني، صدرت أوامر لرجال يرتدون الزي الرسمي بـ"تدمير" القوميين الأوكرانيين.