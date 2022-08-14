أوكرانيا تعلن مقتل 43 ألف جندي روسي

أعلنت أوكرانيا مقتل 43 ألف جندي روسي بينهم 200 أول من أمس فقط، منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي وحتى أمس.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، نقلته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وبحسب البيان، تم تدمير 1856 دبابة، و4115 عربة مدرعة، و978 نظام مدفعية، و261 منظومة صواريخ متعددة، و136 وحدة للدفاع الجوي، و223 طائرة حربية، و193 مروحية.

وتضمن البيان تدمير 779 مسيرة للعمليات التكتيكية، و187 صاروخ كروز، و15 سفينة/زورقاً، و3036 عربة وصهريج وقود، و91 وحدة من المعدات الخاصة، منذ بدء الحرب.