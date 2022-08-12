اعلان جزء كبير من انجلترا في حالة جفاف

أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة حالة الجفاف في جزء كبير من انجلترا التي شهدت منذ مطلع العام أكثر المواسم جفافا منذ نحو نصف قرن.

وهذا الاعلان الذي من شأنه أن يفرض قرارات وقيودا على استهلاك الماء، هو الأول من نوعه منذ العام 2018.

ويأتي الاعلان وسط موجة حر في المملكة هي الثانية خلال موسم الصيف وفي بلد غير معتاد على درجات الحرارة المرتفعة.

ويقدر العلماء ازدياد وتيرة فترات الحر وامتدادها واشتدادها بسبب الاحترار المناخي.

وتظهر توقعات مركز الأرصاد البريطاني استمرار الإشعار البرتقالي بما يعني "حرارة قصوى" من الخميس إلى الجمعة في غالبية جنوب انجلترا وجزء من ويلز.

ومن المتوقع أن تسجل 35 درجة حرارة الجمعة وأن تصل إلى 36 درجة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت درجات الحرارة قد سجلت رقما قياسيا في 20 يوليو الفائت في مستوى 40,3 درجة.

وأوضحت وكالة البيئة في بيان أن "إمدادات الماء مضمونة" ودعت السلطات وشركات المياه إلى "مواصلة تخطيطهم الوقائي من أجل حماية الامدادات الأساسية في حال كان الخريف جافا".