السعودية: مطلوب أمنياً يفجر نفسه ويصيب 4 في جدة

أفادت وسائل إعلام رسمية أن سعودياً مطلوباً فيما يتعلق بتفجير وقع عام 2015 في المملكة، فجر عبوة ناسفة لدى محاولة قوات الأمن اعتقاله في جدة، مما أدى إلى مقتله وإصابة أربعة آخرين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، التي نشرت الخبر اليوم الجمعة، إن الرجل يدعى عبد الله بن زايد الشهري.

وذكرت أن الشهري فجّر الحزام الناسف مساء الأربعاء في حي السامر بجدة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من قوات الأمن كانوا يحاولون اعتقاله ومواطن باكستاني.

وأضافت أن الجرحى الذين لم تذكر أسماءهم نقلوا إلى المستشفى دون ذكر تفاصيل عن إصاباتهم.

وبحسب تقارير إعلامية سعودية، يُشتبه بأن الشهري عضو في خلية إرهابية محلية نسقت تفجيراً انتحارياً في 2015 بمسجد في أبها يتردد عليه أفراد من قوات الأمن.

وقالت وسائل إعلام رسمية في ذلك الوقت إن 11 عنصراً من قوات الأمن وأربعة مواطنين من بنجلادش قتلوا في الهجوم، وأصيب 33.

وكانت الحكومة السعودية قد ذكرت اسم الشهري في أوائل عام 2016 كواحد من ستة مواطنين سعوديين مطلوبين لصلتهم بالتفجير.