5 قتلى في هجوم على الجيش الهندي في كشمير

اقتحم مسلحون معسكراً للجيش الهندي في كشمير، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود واثنين من المهاجمين كما أفادت الشرطة أمس قبل خمسة أيام من الاحتفال بالذكرى الـ75 لاستقلال الهند.

وأفاد مسؤول كبير في الشرطة بأن رجلين مسلحين برشاشات وقنابل «دخلا معسكر الجيش وتبادلا إطلاق النار مع الجنود». وأعلن الجيش مقتل ثلاثة من صفوفه والمسلحين الاثنين.

والهجوم الذي وقع في منطقة راجوري بالجنوب بالقرب من الخط الفاصل بين كشمير وباكستان، أسفر عن جرح جنديين أيضاً.

وحسب السلطات وخلال العام الجاري قتل 130 على الأقل من الناشطين وعشرات من رجال الشرطة والجنود في مواجهات مع من يطالبون باستقلال كشمير أو انضمامها إلى باكستان.

والأربعاء قام مئات من عناصر الشرطة الهنود باستعراض على الدراجات النارية في مدينة سريناغار المركزية في كشمير، في إطار الاحتفالات بعيد الاستقلال والتي ستنطلق في 15 أغسطس.