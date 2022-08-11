مقتل مسؤول بطالبان في انفجار بكابول

قُتل رجل دين بارز من حركة طالبان المتشددة في هجوم في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت قناة "طلوع نيوز " الإخبارة الأفغانية اليوم الخميس أن رجل الدين البارز رحيم الله حقاني ، قتل في انفجار في مدرسته الدينية .

وأكدت طالبان في وقت لاحق وفاته وتحدثت عن "هجوم وحشي نفذه عدو مجرد من الرحمة ".

وقالت أربعة مصادر لرويترز، إن الهجوم وقع عندما فجر رجل فقد ساقه في السابق متفجرات مخبأة في ساق صناعية بلاستيكية.

وأعلن تنظيم "داعش" في بيان اليوم الخميس مسؤوليته عن الهجوم على المدرسة في كابول .