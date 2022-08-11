إثيوبيا تبدأ تشغيل توربين ثان على سد النهضة

اعطى رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الخميس الضوء الاخضر لتشغيل توربين ثان من بين 13 مقررة على سد النهضة الكبير الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق فيما تتواصل عملية الملء الثالثة على الرغم من احتجاجات كل من السودان ومصر.

وسعى أبيي أحمد مجددًا لطمأنة الخرطوم والقاهرة قائلا أن الهدف الوحيد لسد النهضة الكبير هو "تطوير اقتصادنا من خلال إنتاج الكهرباء" و"لا يهدف إلى تهميشهما والإضرار بهما".

وقال "تؤكد عملية الملء الثالثة الحاصلة حاليا أن الأشغال التي أجريت لجمع 22 مليار متر مكعب من المياه وتوليد الكهرباء عبر توربينين لا تؤدي إلى نقص المياه في دول المصب".