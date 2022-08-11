تعهدات بمساعدة عسكرية تبلغ 1.5 مليار يورو لأوكرانيا

تعهد المانحون في مؤتمر دولي في كوبنهاغن بدفع أكثر من 1.5 مليار يورو (1.54مليار دولار) لدعم أوكرانيا.

وكشف عن هذا المبلغ وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف في ختام أعمال المؤتمر، مشيرا إلى إن هذا المبلغ قد يرتفع.

وأضاف أن المبلغ مخصص للاستخدام العام الجاري والمقبل. وفي معرض التحدث عن المؤتمر الذي ركز على الأسلحة والتدريب ودعم إزالة الألغام، قال وزير الدفاع إن سلوفاكيا وبولندا وجمهورية التشيك وافقوا على توسيع انتاج أنظمة المدفعية والذخيرة وغيرها من المعدات.

وفي بيان مشترك، تعهدت الدول بدعم عسكري مستمر ومستدام لأوكرانيا ووافقوا على عقد اجتماع افتراضي في سبتمبر.

وأرسلت 26 دولة مندوبين إلى مؤتمر كوبنهاغن الذي عقد لاستكمال التعاون داخل إطار عمل مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا التي تنسق شحنات الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية.