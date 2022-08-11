تايلاند تسجل 2316 إصابة و35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند 2316 إصابة و35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا،خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الخميس.



وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2076 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.



ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 614 ألفا و57 حالة إصابة ،من بينها مليونان و 390 ألفا و622 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و561 ألفا و23 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 31 ألفا و730، منذ بدء الجائحة.