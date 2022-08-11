التضخم في روسيا إلى أدنى حد منذ بداية الحرب

من المرجح أن يتباطأ التضخم في روسيا لثالث شهر ليصل إلى أدنى مستوى منذ بداية حرب أوكرانيا، بعدما تراجعت أسعار المستهلكين على مدى أسابيع متتالية بسبب قوة الروبل وانخفاض موسمي في أسعار الفواكه والخضراوات، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس.

وأدت العقوبات الدولية التي كان الهدف منها إلحاق الشلل بالاقتصاد الروسي في البداية، إلى هزة وجيزة في العملة وعرقلة الإمدادات، وتسببت موجة من التهافت على الشراء تلت العقوبات في تضخم أعلى بأربع مرات من هدف البنك المركزي الذي يبلغ 4%.

ولكن نمو الأسعار السنوي وصل للذروة بعد شهرين فقط من بداية الحرب في فبراير، ومن المحتمل أنه تراجع إلى 3.15% في يوليو، بحسب التوقعات المتوسطة للتضخم في استطلاع أجرته «بلومبرغ» شمل آراء 16 محللاً.

وأظهر استطلاع آخر أنه على أساس شهري كان التضخم أقل من الصفر بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي.