إستونيا تحتج على انتهاك روسي "غير مقبول" لمجالها الجوي

قالت وزارة الخارجية الإستونية إنها استدعت اليوم الأربعاء السفير الروسي وقدمت له احتجاجا رسميا على انتهاك طائرة هليكوبتر روسية مجالها الجوي أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان "إستونيا تعتبر هذا حادثا خطيرا ومؤسفا للغاية وغير مقبول على الإطلاق"، مضيفة أن الطائرة حلقت فوق نقطة في جنوب شرق الدولة الصغيرة المطلة على بحر البلطيق دون إذن.

وكانت إستونيا قد تقدمت بشكوى عن حادثة مماثلة إلى موسكو في يونيو.