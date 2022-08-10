كييف: انفجارات شبه جزيرة القرم ناجمة عن سجائر مشتعلة

رفض وزير الدفاع الأوكراني التعليق على تورط محتمل لجيشه في التفجيرات التي وقعت في مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم، قائلا في مؤتمر صحافي الأربعاء في كوبنهاغن إنها كانت ناجمة عن سجائر.

قال أوليكسي ريزنيكوف الذي يزور الدنمارك لحضور اجتماع مع الدول المانحة لأوكرانيا برعاية الدولة الاسكندنافية وبريطانيا "أعتقد أن الجنود الروس في هذا المطار نسوا قاعدة بسيطة جدًا " الامتناع عن التدخين في أماكن خطرة .. هذا كل شيء".

أدت انفجارات الثلاثاء إلى سقوط قتيل وجرحى في مستودع ذخيرة في موقع مطار عسكري في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا التي أوقفت شحنات النفط عبر أوكرانيا.

واكد الجيش الروسي أنه لم يكن هناك إطلاق نار أو قصف وراء هذه الانفجارات التي أبلغت عنها أولا سلطات شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا من جانب واحد في عام 2014 وعلى خط المواجهة في الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير.

وردا على سؤال حول هذا الموضوع، قال وزير الدفاع البريطاني إنه ليس لديه تعليق على الحادث لكنه ذكر بحق أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها.

وقال بن والاس "إذا كان هجوما من أوكرانيا سيكون شرعيا ومطابقا للقانون الدولي".