الصين تحذر من انتشار سريع لفيروس كورونا

حذرت الصين من انتشار سريع لفيروس كورونا في مناطق معينة في البلاد من بينها شينجيانج.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فينج القول في إفادة صحافية إن فيروس كورونا ينتشر بسرعة في مناطق صينية من بينها شينجيانج ومنغوليا الداخلية وجوانجدونج، محذراً من مخاطر التفشي المجتمعي للفيروس في هذه المناطق.

وقال المسؤول في لجنة الصحة الوطنية جيو يانهونج إن وضع السيطرة على كورونا في مقاطعة هينان صعب ومعقد، حيث كان هناك انتقال خفي للفيروس لبعض الوقت.