البحث عن عشرات المهاجرين بعد غرق مركبهم في بحر إيجه

يبحث حرس السواحل اليونانيون الأربعاء عن عشرات المهاجرين في بحر إيجه بعد غرق مركب كانوا على متنه قبالة جزيرة كارباثوس، على ما جاء في بيان لخفر السواحل.

وقال مسؤول في الجهاز الإعلامي لخفر السواحل اليونانيين لوكالة فرانس برس: "أنقذ 29 شخصاً من أفغان وعراقيين وإيرانيين والبحث متواصل عن 20 إلى 50 شخصا آخر بحسب الشهادات، كانوا على متن المركب الذي غرق".

وكان المركب أبحر من مدينة إنطاليا التركية باتجاه إيطاليا وفق المصدر نفسه.

وتشارك في عمليات البحث عن المهاجرين، أربع سفن كانت في منطقة غرق المركب وزورقا دورية تابعان لخفر السواحل ومروحية لسلاح الجو اليوناني. وتعيق رياحة قوية عمليات البحث على ما أضاف البيان.

ويقضي مئات الأشخاص سنويا في بحر إيجه في جنوب شرق المتوسط خلال محاولتهم العبور إلى اليونان باتجاه شمال أوروبا على ما تفيد الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.