مسؤول روسي: الغرب دفع كييف لامتلاك أسلحة نووية وهو يتحمل مسؤولية ما يجري

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي إن "ما يجري بأوكرانيا يتحمل مسؤوليته الغرب، لأنه دفع كييف لامتلاك أسلحة نووية وتهديد الأمن الروسي".

وقال سلوتسكي في تصريح لقناة "آر تي" تعليقاً على الأوضاع في أوكرانيا إن "الغرب يتحمل مسؤولية ما يجري، لأنه دفع كييف وشجعها على امتلاك أسلحة نووية ما أوجد مخاطر تهدد الأمن الروسي وهو ما لم ولن تسمح به روسيا".

وأضاف: "الغرب يريد المواجهة مع روسيا وما يحصل هو مواجهة بالوكالة"، ولفت إلى أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني مجمدة ولا يمكن التكهن بمستقبلها.

وأوضح أن العلاقات الروسية الأميركية عند أدنى مستوياتها".