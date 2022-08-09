روسيا تعلن مقتل شخص في انفجار بقاعدة ساكي الجوية

أدى انفجار ذخيرة في قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو إلى مقتل شخص وجرح آخرين، اليوم الثلاثاء، بحسب مسؤولين روس.

وجاءت الانفجارات في قاعدة ساكي بينما دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها ال167.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته وسائل الإعلام الروسية الرسمية إن "عدة ذخائر تابعة لسلاح الجو انفجرت قرب القاعدة في نوفوفيودوروفكا".

وأضافت الوزارة أنها تسعى لتحديد ملابسات الانفجارات لكنها أكدت أن القاعدة الجوية لم تكن مستهدفة بهجوم.