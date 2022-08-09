وزارة الدفاع الروسية: تفجير مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم

ذكرت وزارة الدفاع الروسية وتقارير محلية اليوم الثلاثاء أن مستودع ذخيرة يقع في قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا، قد انفجر.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت والتي تردد أنه تم تسجيلها بالقرب من نوفوفيدوريفكا انفجارات وسحبا كثيفة من الدخان. وفر السياح من المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم تقع إصابات جراء الانفجار.

وأعلن زعيم القرم سيرجي أكسيونوف أنه سيتم تطويق منطقة في دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات حول القاعدة، لكنه لم يعلق على سبب الانفجار.