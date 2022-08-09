كتاب جديد: ترامب مزق وثائق حكومية وألقاها في المرحاض

كشفت صور من المقرر أن تنشر في كتاب جديد أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قام بإلقاء وثائق حكومية ممزقة في المرحاض.

وحصلت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" ماجي هابرمان على صور إلقاء الوثائق لصالح كتابها القادم "رجل الثقة" عن البيت الأبيض في عهد ترامب، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وعلى الرغم من نفي ترامب، تظهر الصور قصاصات من الورق في مرحاضين بخط يده المميز عليها.

وقالت هابرمان لموقع أكسيوس: "كان بعض مساعدي ترامب على دراية بهذه العادة، التي انخرط فيها مراراً".

وفقا للتقرير، فإن إحدى الصور لمرحاض في البيت الأبيض في حين أن أخرى من رحلة خارجية.

وسخر ترامب من التقرير الجديد من خلال المتحدث باسمه تايلر بودويتش.

واشتهر ترامب بتمزيق الوثائق في نوبات غضبه المتكررة، مما أجبر مساعديه على جمع قصاصات كان لا بد من لصقها ببعضها لاحقا وتقديمها إلى الأرشيف الوطني الأميركي.

ويمكن أن تنتهك هذه الإجراءات قانون السجلات الرئاسية، الذي ينص على أن هذه السجلات هي ممتلكات حكومية ويجب الحفاظ عليها.