روسيا‭ ‬تعلن تدمير مستودع لصواريخ أميركية في أوكرانيا

ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء اليوم الثلاثاء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت مستودعا لتخزين صواريخ هيمارس الأميركية الصنع ومدافع هاوتزر إم777 بالقرب من مدينة أومان في وسط أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي إنها دمرت أكثر من 300 صاروخ في الضربة.

وكانت كييف قد أشادت بوصول منظومة صواريخ هيمارس المتطورة البعيدة المدى من الولايات المتحدة باعتبارها عامل تغيير محتمل لقواعد اللعبة، بينما اتهمت موسكو الغرب "بإطالة" أمد الصراع عن طريق تسليح أوكرانيا.