«الجهاد» تعلن مقتل 12 من عناصرها

أعلنت «حركة الجهاد»، أمس، عن مقتل 12 من عناصرها في جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل في قطاع غزة التي استمرت ثلاثة أيام.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لـ «حركة الجهاد»، في بيان صحافي، إن من بين القتلى عضوي مجلسها العسكري تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في غزة، وخالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في القطاع.

في هذه الأثناء، أعلنت مصادر طبية مقتل فلسطيني صباح أمس، متأثراً بإصابته الخطيرة في غارة إسرائيلية على وسط مدينة غزة يوم أمس.

وذكرت وزارة الداخلية في غزة، في بيان صحافي، أنه كان يعمل شرطياً مرورياً وقضى أثناء تأدية مهامه في غارة إسرائيلية.