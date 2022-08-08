الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار

أعلن تود بريسيل القائم بأعمال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات أمنية قيمتها مليار دولار لأوكرانيا تمثل أكبر حزمة مساعدات تتم باستخدام سلطة السحب الرئاسية من المخزونات الأميركية، وتشمل ذخائر لأسلحة بعيدة المدى ومركبات نقل طبية مدرعة.

وتضاف الصفقة إلى مساعدات تبلغ قيمتها نحو 8.8 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي يوم 24 فبراير الماضي.

وستشمل حزمة المساعدات العسكرية الجديدة ذخائر لأنظمة المدفعية الصاروخية سريعة الحركة (هيمارس) والنظام الصاروخي أرض/جو (ناسامس) و50 مركبة نقل طبية مدرعة طراز إم 113.