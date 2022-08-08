إسرائيل تعاود فتح معابر غزة.. وصمود الهدنة

عاودت إسرائيل فتح المعابر الحدودية مع غزة، اليوم الاثنين، بعد أن أنهى وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية مع "حركة الجهاد" أخطر قتال في القطاع الفلسطيني منذ أكثر من عام.

وسمح فتح المعابر بعبور شاحنات الوقود لإمداد محطة الطاقة الكهربائية الوحيدة في القطاع مما زاد من توافر الكهرباء التي انقطعت لنحو ثماني ساعات يوميا.

وعاد الهدوء إلى قطاع غزة مع دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة الجهاد وإسرائيل حيز التنفيذ، مساء أمس، بوساطة مصرية.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانا يرحب فيه بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لإعلان وقف اتفاق إطلاق النار في غزة، معتبرا أن ذلك يساهم في تهدئة الأمور ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأصدرت وزارة الصحة في غزة حصيلة محدثة لإجمالي عدد القتلى الفلسطينيين الذي ارتفع إلى 44 من بينهم 15 طفل و4 سيدات و360 اصابة بجراح مختلفة.