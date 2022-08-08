الصين تسجل 940 إصابة جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 940 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد منها 380 إصابة مصحوبة بأعراض و 560 بلا أعراض.

وسجلت الصين 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 390 إصابة مصحوبة بأعراض و478 بلا أعراض.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 231266 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وقالت الحكومة المحلية إن العاصمة بكين سجلت يوم الأحد إصابتين محليتين جديدتين مصحوبتين بأعراض مقابل إصابة واحدة قبل يوم.

ولم تسجل وشنغهاي وشنتشن مركز التكنولوجيا بجنوب الصين أي إصابات جديدة.