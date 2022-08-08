بابا الفاتيكان يرحب بإبحار سفن الحبوب الأوكرانية

رحّب بابا الفاتيكان، أمس، بإبحار أولى السفن التي تنقل صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، والتي كانت روسيا تفرض عليها حصاراً، وقال البابا فرنسيس إن الانفراجة قد تكون نموذجاً للبدء في حوار بغية إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وانطلقت السفينة الأولى، رازوني، في الأول من أغسطس تلتها سبع أخريات حتى أمس، بفضل اتفاق لتصدير الحبوب والأسمدة بين موسكو وكييف بوساطة تركيا والأمم المتحدة الشهر الماضي.

جاء ذلك بعد تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرّض مناطق في العالم لمجاعة بسبب توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا، ما أدى إلى نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وقال البابا فرنسيس في عظته الأسبوعية: «هذه الخطوة تظهر أنه من الممكن إجراء حوار للتوصل إلى نتائج ملموسة تساعد الجميع».

وأضاف: «هذا الحدث يمثل بارقة أمل، وأمنيتي الصادقة هي أنه باتباع هذا الطريق، سيكون من الممكن إنهاء القتال والتوصل إلى سلام عادل ودائم».