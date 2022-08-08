بايدن ينهي فترة العزل ويتوجه إلى منزله

قال طبيب البيت الأبيض إن نتائج اختبار الرئيس الأميركي جو بايدن لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جاءت سلبية لليوم الثاني على التوالي، أمس، وتوجه برفقة عدد من الموظفين على متن مروحية إلى منزله الشاطئي في ريهوبوث، المقصد الشهير لقضاء العطلات على شاطئ المحيط الأطلسي.

وذكر مراسلون أن بايدن قال قبل انطلاق رحلته: «أشعر بإحساس عظيم».

وكانت نتيجة اختبار أجراه بايدن قبل نحو أسبوعين ونصف الأسبوع جاءت إيجابية وتم علاجه بعقار باكسلوفيد، وأنهى بايدن عزله بعد ستة أيام بعد أن جاءت نتيجة اختباره سلبية، وذلك قبل أن يجري اختباراً آخر يوم السبت قبل الماضي وجاءت نتيجة الاختبار إيجابية مرة أخرى، وكذلك جاءت نتائج اختبارات عدة أجراها بعد ذلك.

وكان طبيب البيت الأبيض كفين أوكونور وصف ما حدث بأنه «انتكاسة لوحظ أنها تظهر في حالات نادرة بين المرضى الذين يعالجون بعقار باكسلوفيد».

وبعد أن جاءت نتائج الاختبارات سلبية مرة أخرى، سيتمكن بايدن من المضي قدماً في رحلته المقررة إلى ولاية كنتاكي، والمشاركة بعد أيام في توقيع مشروعات قوانين في البيت الأبيض للاحتفال بعدد كبير من الانتصارات التشريعية الأخيرة بشأن إنتاج أشباه الموصلات وصحة قدامى المحاربين.