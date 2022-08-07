السعودية تدين اقتحام باحات المسجد الأقصى وتطالب بإنهاء التصعيد الإسرائيلي

أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأحد عن إدانة المملكة اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، من قبل المستوطنين الإسرائيليين في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس)، أن «الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة».

وشددت الوزارة على «مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده».