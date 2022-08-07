البرلمان العربي: اقتحام الأقصى يقود إلى تصعيد خطير

أدان البرلمان العربي اقتحام مئات المستوطنين صباح اليوم الأحد بحماية القوات الإسرائيلية، باحات المسجد الأقصى وانتهاك حرمته، إحياء لما يسمى«ذكرى خراب الهيكل»، معتبرا أن ذلك يعد «خرقا واضحاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس ومقدساتها».

وحذر البرلمان العربى، في بيان صحفي اليوم، من أن «تزامن هذه الاستفزازات من قبل المستوطنين والقوات الاسرائيلية مع الهجمات الإسرائيلية حالياً على قطاع غزة سيقود إلى تصعيد خطير وموجات من العنف، يعرض الأمن والسلم في المنطقة والعالم للخطر».

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وردع محاولات تحويل الصراع إلى حرب دينية، والكف الفورى عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى».

وأكد «ضرورة وقف جميع الإجراءات التى تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها».