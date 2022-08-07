إسرائيل والفلسطينيون يتفقون على هدنة في غزة

ذكرت مصادر أن إسرائيل والفلسطينيين اتفقوا على الالتزام بهدنة في غزة اعتبارا من مساء الأحد عملا باقتراح القاهرة، وذلك بعد قصف إسرائيل لأهداف فلسطينية منذ يوم الجمعة الماضي مما دفع المسلحين الفلسطينيين لاستهداف مدنها بصواريخ بعيدة المدى.

وقال مصدر أمني مصري إن إسرائيل وافقت على عرض التهدئة، في حين قال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة المصرية إنه سيدخل حيز التنفيذ الساعة 20:00 (1900 بتوقيت غرينتش).

ولم يؤكد متحدثون باسم إسرائيل والجهاد الإسلامي، الفصيل الذي يقاتل في غزة منذ اندلاع الاشتباكات يوم الجمعة، ذلك ، واكتفوا بالقول إنهم على اتصال بالقاهرة.