الصين تخفف القيود المرتبطة بكورونا على الرحلات الدولية

خفضت الصين مدة تعليق رحلات الخطوط الجوية القادمة إليها حال اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بين ركابها، في أحدث مؤشر على أن الدولة يحتمل أن تكون مستعدة لتخفيف القيود المرتبطة بالوباء على المسافرين الدوليين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، عن بيان نشر على موقع إدارة الطيران المدني الصينية أن السلطات عدلت في ما يسمى بآلية قاطع الدائرة الخاصة بحظر شركات الطيران، حيث خفضت مدة تعليق الرحلات القادمة إلى أسبوع واحد حال اكتشاف أنها أقلت خمسة ركاب مصابين بفيروس كورونا، أو 4% من إجمالي الركاب.

كما يتم تعليق الرحلات التي يثبت أنها وصلت وعلى متنها 8% من الركاب مصابون بكورونا لمدة أسبوعين.

وذكر البيان أن التعديلات، التي بدأت اليوم الأحد، تهدف إلى تعزيز تبادلات الأفراد بين الصين والدول الأخرى، وتبادل العملات الأجنبية والتعاون، مع تحقيق الوقاية من الوباء والسيطرة عليه "بشكل علمي ودقيق".

كانت الصين قد خفضت في يونيو مدة الحجر الصحي للمسافرين الوافدين إليها إلى النصف، وهو أكبر تحول في سياستها لمكافحة الوباء التي أدت إلى عزل ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع استمرارها في محاولة القضاء على الفيروس.