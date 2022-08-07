تايلاند تسجل 2250 إصابة و35 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت تايلاند 2250 إصابة و35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا،خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 1939 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 605 آلاف و609 حالات إصابة ،من بينها مليونان و 382ألفا و174 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و552 ألفا و487 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 31 ألفا و596 حالة منذ بدء الجائحة.