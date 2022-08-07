دعوات إسرائيلية لاقتحام «الأقصى»

دعت جماعات يهودية أنصارها والمستوطنين الإسرائيليين إلى مشاركة واسعة في اقتحام المسجد الأقصى، اليوم.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، كثف ما يسمى بـ«اتحاد منظمات الهيكل»، عبر مواقعه وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، إطلاق الدعوات لتنفيذ اقتحامات جماعية كبيرة، وأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وتنظم هذه الاقتحامات في كل عام، بمشاركة كبار الحاخامات والمستوطنين من مستوطنات الضفة الغربية والقدس، ومسؤولين عن منظمات «الهيكل».

ووقّع 16 عضواً في الكنيست الإسرائيلي على طلب مناقشة عاجلة للسماح لأفواج المستوطنين باقتحام «الأقصى» بشكل متزامن، وليس على شكل مجموعات متتالية، وتخفيف مدة الانتظار عند باب المغاربة، كما طالبوا بإغلاق المسجد «الأقصى» أمام الفلسطينيين اليوم، ومنعهم من الصلاة في رحابه.