الاتحاد الأوروبي قلق إزاء التصعيد في غزة ويدعو إلى ضبط النفس

قال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت إن التكتل يتابع أعمال العنف في قطاع غزة «بقلق بالغ» ويدعو جميع الأطراف إلى «أقصى درجات ضبط النفس» من أجل تجنب تصعيد جديد.

,أكد بيتر ستانو في بيان أن «إسرائيل لها الحق في حماية سكانها المدنيين ولكن يجب القيام بكل ما يمكن لمنع نشوب نزاع أوسع من شأنه أن يؤثر في المقام الأول على السكان المدنيين من كلا الجانبين ويؤدي إلى ضحايا جدد والمزيد من المعاناة».

وأشار إلى أن «هذه الأحداث الأخيرة تؤكد من جديد على ضرورة إحياء أفق سياسي وضمان وضع مستدام في غزة».

من جهته قال الجيش الإسرائيلي السبت إنه يستعد لشن غارات لمدة «أسبوع» في قطاع غزة حيث يصعد ضرباته ضد حركة الجهاد الإسلامي.