توقف نشاط مفاعل نووي في أوكرانيا أستهدف في ضربات

توقف احد المفاعلات النووية في مدينة زابوريجيا الأوكرانية التي تخضع لسيطرة القوات الروسية، عن العمل كما أعلنت السبت الشركة الأوكرانية للطاقة النووية، بعد قصف تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن شنه.

وبثت شركة «اينيرغو-أتوم» نص رسالة على تطبيق تلغرام أكدت فيها «بعد الهجوم على مفاعل زابوريجيا النووي، انطلق نظام الحماية والطوارئ في احد المفاعلات الثلاثة كان في وضعية تشغيل ثم توقف».

وأضاف المصدر نفسه أن القصف ألحق «أضرارا جسيمة» بمحطة تحتوي على غاز الأزوت والأوكسجين فضلا عن «مبنى فرعي».

وقالت الشركة إنه «ما زالت هناك مخاطر تسرب لغاز الهيدروجين ومواد إشعاعية وخطر اندلاع حريق مرتفع».

وتابعت أن «القصف... أحدث مخاطر جدية على النشاط الآمن للمفاعل»، مؤكدة أن عمليات إنتاج الكهرباء متواصلة والطاقم الأوكراني ما زال يعمل فيه.