انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول

قال شهود إن قنبلة انفجرت في العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت، وأضافوا أن هناك مخاوف من إصابة الكثيرين.

ووقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم بالجانب الغربي من المدينة.

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على الإنترنت سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الحادث القريب أيضا من محطات للحافلات.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء قبل احتفال عاشوراء.

وقُتل ما لا يقل عن ثمانية في حين أصيب 18 في كابول أمس الجمعة في تفجير نفذه تنظيم «داعش».