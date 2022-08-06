روسيا تعلن مقتل 600 من القوات الأوكرانية في خيرسون

ذكر الجيش الروسي أنه قتل حوالي 600 من الجنود الأوكرانيين وقوات التحالف، خلال ضربات جوية ومدفعية، تم تنفيذها مؤخرا في منطقة خيرسون جنوب البلاد ودنيبروبيتروفسك القريبة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف اليوم السبت، «بالقرب من قرية بيلوهيركا بمنطقة خيرسون، استهدفت ضربات جوية ونيران المدفعية الموقع المؤقت للواء الهجومي الجوي الأوكراني رقم 46».

وأضاف أن أكثر من 400 من القوات الأوكرانية قتلوا في الهجوم على القاعدة المؤقتة.

وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك، قتل أكثر من 70 جندي آخرين وأصيب 150، بسبب هجمات صاروخية في مكان آخر بجبهة خيرسون.

وأضاف أن «أكثر من 80 من الأجانب قتلوا في هجمات صاروخية في منطقة دنيبروبيتروفسك».

وتحدث كوناشينكوف أيضا عن تدمير العديد من أنظمة المدفعية الأوكرانية، في اليوم السابق بمنطقة خاركيف، بما في ذلك قاذفات صواريخ متعددة متقدمة طراز «هيرماس» قدمتها الولايات المتحدة.

كما أبلغت موسكو عن تدمير أنظمة الأسلحة هذه عدة مرات في السابق، لكن كييف وواشنطن أصدرا نفيا.