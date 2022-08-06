سفن ترجئ دخول تايوان تجنباً للمناورات الصينية

أجبرت المناورات العسكرية الصينية حول تايوان، السفن على التفكير مرتين قبل التوجه إلى أهم الموانئ التايوانية، ما قد يسبب تأخير شحنات السلع الإلكترونية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال نائب رئيس مكتب «دروي ماريتايم أدفايزوري» للاستشارات البحرية في سنغافورة، غايندو كريشنا، إن السفن تنزل مراسيها في البحر لتجنب منطقة تدريبات تقع خارج ميناء كاوهسيونغ جنوبي تايوان.

يشار إلى أن المنطقة هي إحدى أكبر المناطق التي تجري فيها الصين مناورات، وهي تبعد 15 ميلاً بحرياً من مدخل الميناء.

ومن ناحية أخرى، قال نائب رئيس ميناء كاوهسيونج، سو جيان-رونج، إن الميناء يعمل بشكل طبيعي ولا يوجد تكدس غير عادي للسفن في البحار الخارجية. وأضاف «لا يوجد أثر من التدريبات العسكرية حتى الآن»، وهناك أرصفة شاغرة متاحة في الميناء.

وبحسب بيان لوزارة النقل التايوانية، لم تلغ أي سفن خطط دخول الموانئ أو الخروج منها.