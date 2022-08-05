مقتل 8 في انفجار بكابول.. و"داعش" يتبنى الهجوم

قالت الشرطة الأفغانية إن انفجارا وقع في منطقة سكنية يقطنها الشيعة في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الجمعة أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وقال المتحدث باسم شرطة المدينة خالد زدران "الانفجار وقع في مكان مزدحم".

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لما يُعتقد أنه موقع الانفجار رجالا يهرعون لمساعدة الجرحى بعد الحادث.

وأعلن تنظيم "داعش" في بيان على تليجرام مسؤوليته عن الانفجار. وكان التنظيم أعلن مسؤوليته أيضا عن هجمات استهدفت الأقلية الشيعية في الآونة الأخيرة.

ويُنظر إلى فرع تنظيم "داعش" الذي ينشط في أفغانستان منذ عام 2014 على أنه أخطر تحد أمني في البلاد.