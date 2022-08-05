أميركا: 40 مليوناً يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب أوكرانيا

حذرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد اليوم الجمعة من أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيؤدي إلى تعرض 40 مليون شخص لانعدام الأمن الغذائي وستكون منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الأكثر تضرراً.

وقالت إن الولايات المتحدة استطاعت تأمين مبلغ 4.5 مليار دولار للأمن الغذائي في قمة مجموعة السبع، وساهمت بمبلغ 2.76 مليار دولار.

وأضافت أن الأفارقة "لا يريدون أن يتعرضوا للضغط لاختيار جانب في الصراع" في تكرار لما حدث خلال الحرب الباردة لكنهم بحاجة إلى معرفة الحقائق.