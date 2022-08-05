زيلينسكي يرفض حديث شرودر عن «حل تفاوضي»

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كلام المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر المقرب من فلاديمير بوتين عن «حل تفاوضي» تريده روسيا في حرب أوكرانيا؛ بالـ«مثير للاشمئزاز».

وقال الرئيس الأوكراني في خطابه اليومي عبر الفيديو إن روسيا «تُفعِّل شتى المبعوثين مع رسائل تفيد بأنها تريد مفاوضات»، في إشارة واضحة إلى غيرهارد شرودر، دون ذكر اسمه.

وتابع: «لو كانت روسيا تريد حقاً إنهاء الحرب، ما كانت لتنشر جنودها الاحتياط في جنوب أوكرانيا وما كانت لترتكب عمليات قتل جماعي على الأراضي الأوكرانية». واختتم قائلاً: «إنه لمثير للاشمئزاز ببساطة أن يعمل قادة سابقون لدول قوية ذات قيم لصالح روسيا التي تقاتل هذه القيم».