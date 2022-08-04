أميركا تحث الصين على عدم المبالغة في الرد على زيارة بيلوسي لتايوان

حثت الولايات المتحدة اليوم الخميس الصين على عدم المبالغة في الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان بعد أن أرسلت الصين مقاتلات حربية وأطلقت صواريخ قرب تايوان، قالت اليابان إن بعضها سقط على ما يبدو في منطقتها الاقتصادية.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي جون كيربي، لمحطة (إم.إس.إن.بي.سي) "نحن نراقب الوضع عن كثب. نواصل حث الصينيين على عدم المبالغة في رد الفعل على ذلك. ليس هناك ما يستدعي الرد بالطريقة التي يفعلونها أو تصعيد التوتر".

وحث كيربي الصين على خفض حدة التوتر مثلما تفعل واشنطن. وأضاف "نحن لا نقرع طبول حرب. عليكم تخفيف التوتر وتجاوز الأمر حتى لا يتغير الوضع الراهن بصورة أحادية أو قسرية".