زيلينسكي يعتبر تحدث شرودر عن "حل تفاوضي مع موسكو" أمرا "مثيرا للاشمئزاز"

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالـ"مثير للاشمئزاز"، كلام المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر المقرب من فلاديمير بوتين عن "حل تفاوضي" تريده روسيا في حرب أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني في خطابه اليومي عبر الفيديو إن روسيا "تُفعِّل شتى المبعوثين مع رسائل تفيد أن الدولة الإرهابية تريد مفاوضات"، في إشارة واضحة إلى غيرهارد شرودر دون ذكر اسمه.

وتابع "لو كانت روسيا تريد حقًا إنهاء الحرب، فما كانت لتنشر جنودها الاحتياط في جنوب أوكرانيا وما كانت لترتكب عمليات قتل جماعي على الأراضي الأوكرانية".

واختتم قائلاً "إنه لمثير للاشمئزاز ببساطة أن يعمل قادة سابقون لدول قوية ذات قيم أوروبية لصالح روسيا التي تقاتل هذه القيم".

وكان الرئيس الأوكراني يرد على تصريحات شرودر الذي قال لوسائل إعلام ألمانية في مقابلة نشرت الأربعاء إن "النبأ السار هو أن الكرملين يريد حلاً تفاوضياً". وأكد شرودر أنه التقى الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي خلال زيارته موسكو.

ورأى أن الاتفاق بشأن تصدير الحبوب الذي تم التوصل إليه في اسطنبول هو أول نجاح "ويمكن أن يتحول ذلك ببطء إلى هدنة".