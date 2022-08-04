واشنطن تطلب مصادرة طائرة فنزويلية في الأرجنتين

طلبت واشنطن من الأرجنتين مصادرة طائرة شحن فنزويلية متوقفة منذ يونيو على أراضيها ومرتبطة بمسألة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وكانت طائرة البوينغ 747 بيعت في أكتوبر 2021 إلى شركة فنزويلية من قبل شركة إيرانية، في انتهاك للعقوبات الأميركية ضد الكيانين، حسبما ذكرت وزارة العدل الأميركية لتبرير طلبها مصادرة الطائرة.

ونقل البيان عن المسؤول في الوزارة ماتيو أولسن قوله «بالعمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم، سنكون صارمين مع الحكومات والكيانات الحكومية التي تحاول الإفلات من العقوبات ومن مراقبتنا للصادرات».

وهبطت طائرة الشحن هذه في الأرجنتين في الثامن من يونيو واحتجز أفراد طاقمها في البلاد. وسمح قاضٍ أخيراً لـ12 منهم بمغادرة البلاد، لكن أربعة إيرانيين وثلاثة فنزويليين مازالوا عالقين في الأرجنتين.