الحلاقة مجاناً.. شعار مُصَفِّف شعر لرفع معنويات معتصمي البرلمان

وضع الحلاق العراقي أبوأحمد كرسياً أمام مبنى البرلمان، ورصّ أدواته لتقديم خدمات قص الشعر للمحتجين المعتصمين في المبنى مجاناً، حيث يعتصم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر داخل البرلمان منذ ما يقرب من أسبوع.

قال أبوأحمد إنه يريد تقديم المساعدة على طريقته بما تيسر لديه من إمكانات.

ويوضح «أنا حلاق متبرع مجاني أتيت لإخواني المتظاهرين لكي أخدمهم بالحلاقة وأبقى معهم.. آجي الصبح أو الظهر».

وعندما رآه المتظاهر يونس المنصوري تطوع لمساعدته. والآن، يقف الاثنان جنباً إلى جنب في القيام بمهام تهذيب اللحى وحلق الرؤوس.

وقال المنصوري «أحد الحلاقين من أهالي بغداد الحبيبة جاء متطوعاً للمتظاهرين حتى يحسسهم أنه أكو (هناك) ناس تخدمهم، أكو ناس لا تحسسهم أنهم جاؤوا من محافظات بعيدة وعندهم نقص فجلب عدة الحلاقة. أخونا أبوأحمد وأني عندي شوية خبرة بالحلاقة وكذلك جلبت كرسي وأساعده حتى نحسس الشباب ونوصل رسالة للشباب كل شي موجود بالمنطقة الخضراء.. كل شي موجود (متاح) بالاعتصامات».

وقال سجاد محسن وهو أحد المتظاهرين من محافظة ذي قار «من شفت حلاقين وشفت الشباب هنا جيت أحلق، أرتب نفسي. هذه تعطيك راحة نفسية على الترتيب وإحنا مستمرين إن شاء الله حتى تحقيق المطالب. ما ننسحب». واقتحم مئات من أنصار الصدر المبنى الواقع في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية يوم السبت، احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

بسبب الخلافات السياسية، لم يتم تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021.