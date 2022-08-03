تقرير لوكالة الطاقة الذرية: إيران تواصل أنشطة تخصيب اليورانيوم

كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، موجه للدول الأعضاء اطلعت عليه رويترز اليوم الأربعاء، إن إيران أكملت تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز (آي.آر.6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وقال التقرير إن إيران أبلغت الوكالة أيضا بأنها تخطط لتركيب ست مجموعات إضافية من طراز (آي.آر.2إم) في وحدة تشغيل جديدة بالمنشأة.

يأتي ذلك مع توجه كبير المفاوضين الإيرانيين والمبعوث الأميركي الخاص إلى فيينا لإجراء محادثات هذا الأسبوع تستهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.