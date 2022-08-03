أذربيجان تطالب بانسحاب القوات الأرمينية حول ناجورنو قرة باغ مع احتدام القتال

طالبت وزارة الدفاع في أذربيجان اليوم الأربعاء بنزع سلاح "التشكيلات الأرمينية غير الشرعية" المنتشرة حول إقليم ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه بعد اشتباكات اندلعت حول الجيب.

وقالت أذربيجان في وقت سابق إن أحد جنودها قتل في اشتباك حول ناجورنو قرة باغ. وكانت الحكومة الانفصالية بالإقليم والمدعومة من أرمينيا قد أعلنت في وقت سابق عن تعبئة جزئية لسكانها.