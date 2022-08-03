مجموعة السبع تعتبر أن "لا مبرر" لمناورات عسكرية صينية قبالة تايوان

رأى وزراء خارجية دول مجموعة السبع الأربعاء أن "لا مبرر" لكي تستخدم الصين زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي "ذريعة" لاجراء مناورات عسكرية.

وأضاف وزراء الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة في بيان "من الطبيعي أن يقوم نواب بلداننا بزيارات دولية. رد (الصين) التصعيدي من شأنه أن يزيد التوتر ويزعزع استقرار المنطقة".