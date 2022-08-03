أرمينيا تدعو المجتمع الدولي إلى وقف تصرفات أذربيجان "العدوانية" في ناغورني قره باغ

دعت أرمينيا الأربعاء المجتمع الدولي إلى وقف تصرفات أذربيجان "العدوانية" في جيب ناغورني قره باغ المتنازع عليه حيث أدى تصعيد لأعمال العنف إلى سقوط ثلاثة قتلى، ما يعيد شبح حرب العام 2020.

وقالت وزارة الخارجية الأرمنية في بيان "تدعو يريفان الأسرة الدولية لاتخاذ تدابير لوقف التصرف والاعمال العدوانية لاذربيجان وتفعيل الآليات لتحقيق ذلك".